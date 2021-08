Invité : Alexandre Astier fête le carton de Kaamelott au cinéma

Alexandre Astier était venu nous en parler sur le plateau de Quotidien quelques jours avant la sortie de « Kaamelott : Premier volet » avec l’espoir que le film plairait aux fans – et aux autres. Ça n’a pas loupé : douze ans après la fin de la série à succès, Kaamelott fait un carton plein au cinéma. Malgré la crise et malgré l’instauration du pass sanitaire, la suite des aventures du Roi Arthur a déjà réuni plus de 2,4 millions de téléspectateurs. « Kaamelott : Premier volet » est même devenu le plus gros succès pour un film français depuis le début de la pandémie. Un triomphe, ni plus, ni moins. Alexandre Astier débriefe un été pas tout à fait comme les autres sur le plateau de Quotidien.