Invité : Alexandre Lavut, jeune militant et exilé russe, se livre sur son parcours

Le jeune militant anti-Poutine depuis ses 13 ans et exilé en France depuis mai 2022, Alexandre Lavut, est l’invité de Quotidien, jeudi 14 décembre. Le jeune homme de 17 ans, que ses proches surnomment « Sacha » se livre dans un premier temps sur son parcours atypique et son arrivée en France alors qu’il ne parlait pas un seul mot de français. Et ce alors que son idée de base était de rester à Moscou afin de devenir un véritable héros, lui qui était massivement engagé dans les manifestations après le début de la guerre en Ukraine. Il se confie sur ses conditions de vie actuelle à Paris, et ses contacts avec sa famille, alors que l’un de ses frères a pris la direction de la Géorgie, et un autre de Berlin. Le jeune homme s’exprime ensuite sur la situation actuelle de l’Ukraine, qui semble doucement mais sûrement perdre cette guerre, avant de revenir sur la décision de la Cour suprême russe de bannir le mouvement LGBT pour « extrémisme ». Enfin, Alexandre Lavut décrypte les possibilités d’actions des militants, alors que l'opposition est inexistante.