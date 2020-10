En savoir plus sur Yann Barthes

Et si les Miss n’étaient pas seulement des femmes cisgenre ? C’est le pitch de « Miss », le second film de Ruben Alvès. Dans son second long-métrage, il met en scène Alexandre Wetter (Alex), un jeune homme androgyne qui a toujours rêvé de devenir Miss France. Et qui va tout faire pour y parvenir, quitte à cacher son genre. Alexandre Wetter est sur le plateau de Quotidien.