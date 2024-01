Invité : Alexis Michalik aborde la politique dans sa nouvelle pièce « Passeport »

Alexis Michalik, que l’on surnomme actuellement le « golden boy » du théâtre, est l’invité de Quotidien mercredi 10 janvier. Après « Edmond », « Le porteur d’histoire », ou encore « Les producteurs », le metteur en scène et dramaturge de 41 ans revient sur les planches avec « Passeport » au Théâtre de la Renaissance. L’homme qui collectionne les Molières fait dans un premier temps un bond dans le temps en revenant sur sa première pièce de théâtre, avant de décrypter la « méthode Michalik ». Une méthode qui rencontre un franc succès notamment grâce à un rythme effréné et des comédiens qui interprètent plusieurs rôles. Il se penche sur la façon dont il a vécu les débats sur la loi immigration alors que sa nouvelle pièce aborde l’univers politique. Un sujet clivant et sensible qui le touche personnellement. Enfin, le franco-britannique se confie sur l’écriture de la pièce, seul en Guadeloupe.