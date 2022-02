Invité : Aliocha Reinert, révélation hors-du-commun

« Petite nature », de Samuel Thies, est résolument l’un des films à voir cette année. Un film délicat, troublant, avec un tout jeune acteur qui ira loin. Aliocha Reinert vient d’avoir quatorze ans et il livre dans « Petite nature », une performance hors du commun. Une prestation d’autant plus impressionnante qu’au moment du tournage, bien avant le Covid, il avait tout juste onze ans. À la fois sensible et puissant, Aliocha Reinert incarne le personnage de Johnny, 10 ans. Dans sa cité HLM de Forbach, en Moselle, Johnny tombe en admiration devant son instituteur de CM2, avant d’en tomber amoureux. Aliocha Reinert est sur le plateau de Quotidien.