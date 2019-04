Invité : Allan Henry, pour son documentaire "Gueules cassées"

Allan Henry est journaliste pour Quotidien. Ce mardi soir, France 2 diffuse son documentaire « Gueules cassées ». Récit intimiste de deux jeunes, deux proches d’Allan Henry, tombés dans l’héroïne. Autour de leurs portraits, à tous les trois, il raconte le fléau de la toxicomanie et lève le voile sur ses ravages, même dans les régions auxquelles on ne pense pas. Ici, c’est dans la Meuse que les trois personnages du documentaire ont grandi. Loin des grandes villes, des soirées. Et pourtant. Allan Henry présente son travail sur le plateau de Quotidien.