Invité : Amaury Guichon, le “Steven Spielberg de la pâtisserie"

Le célèbre chocolatier franco-suisse Amaury Guichon est sur le plateau de Quotidien. Ce dernier est le chef pâtissier le plus suivi du monde avec plus de 42 millions de followers sur tous les réseaux sociaux confondus et cumule plus de 300 millions de vues sur plusieurs de ses vidéos. Né à Cannes d’un père français et d’une mère suisse, il grandit à Genève et découvre la pâtisserie lors d’un stage à Annemasse en Haute-Savoie à l’âge de 13 ans. Le “Steven Spielberg de la pâtisserie" de 31 ans a été révélé par l’émission de France 2 “Qui sera le prochain grand pâtissier” il y a près de dix ans. Il réalise d’incroyables sculptures en chocolat comme des animaux grandeur nature qui semblent tout droit sortis d’un musée. Il est aujourd’hui basé à Las Vegas où il dirige The Pastry Academy avec le chef pâtissier français Michel Ernots. Cette école propose chaque année des cours à une dizaine d’étudiants venus du monde entier et accueille de nombreux grands chefs comme Yann Couvreur, Christophe Morel et François Delaire. Entre temps, Amaury Guichon parcourt le monde pour des Master Classes.