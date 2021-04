Invité : Antoine Compagnon, 200 ans de Charles Baudelaire

Antoine Compagnon est docteur en littérature, écrivain et professeur. Il est également spécialiste de Proust, de Montaigne et de Baudelaire, dont on fête cette année le bicentenaire de sa naissance. Charles Baudelaire, poète audacieux et sulfureux, qui a révolutionné la poésie et inventé la modernité. On en parle avec Antoine Compagnon sur le plateau de Quotidien.