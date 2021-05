Invité : Antoine Dupont, la nouvelle star du rugby français

À 24 ans, Antoine Dupont est considéré comme la nouvelle star du rugby français. Du haut de son mètre 74 et de ses 85 kilos, il a été élu meilleur joueur du dernier Tournoi des Six Nations et est en lice pour le titre du meilleur joueur européen de l’année. Originaire de Castelnau-Magnoac dans les Hautes-Pyrénées, il est aussi joueur du Stade Toulousain. « Le Taureau Toulousain », Antoine Dupont, est sur le plateau de Quotidien.