Invité : Antoine Léaument, député LFI 2.0 (Partie 2)

À 33 ans, Antoine Léaument est député La France Insoumise de l’Essonne. Il est aussi l’ancien responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon et ça se voit : ultra actif sur les réseaux sociaux, il cumule des millions de vues sur Tik Tok et Youtube, tweete plus vite que son ombre et est passé spécialiste en buzz. Antoine Léaument fait partie d’une nouvelle génération de députés qui veut faire de la politique autrement, il nous en parle sur le plateau de Quotidien.