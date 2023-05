Invité : Antoine Pelissolo décrypte la crise de la psychiatrie en France

Docteur en médecine, Antoine Pelissolo est chef de service dans le pôle de psychiatrie du CHU Henri-Mondor à Créteil. Spécialiste des troubles anxieux et de la dépression, il est également professeur de psychiatrie à l’université Paris-Est. La psychiatrie est un sujet d’actualité brûlant puisque l’homme de 59 ans suspecté d’avoir tué une infirmière et grièvement blessé une secrétaire médicale ce lundi 22 mai au CHU de Reims aurait un lourd passé psychiatrique. Interpellé juste après le drame alors qu’il tentait de fuir, il aurait proféré des propos incohérents et aurait déclaré “en vouloir au milieu hospitalier”. Le forcené a indiqué aux policiers avoir voulu se venger après avoir été “maltraité en psychiatrie”. Comment sont pris en charge les patients violents en service psychiatrique ? Quel est l’impact des manques de moyens ? L’hôpital doit-il rester un lieu ouvert ? Antoine Pelissolo répond aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.