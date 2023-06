Invité : Antoine Vitkine revient sur la visite de Mohammed ben Salmane en France

Le prince héritier d’Arabie Saoudite, Mohammed ben Salmane est en visite officielle en France et doit s’entretenir avec Emmanuel Macron. Amnesty International s’est insurgé déclarant que le président français “se fait l’architecte principal de la réhabilitation de Mohammed ben Salmane”. Cette visite a lieu dans un contexte d’explosion du nombre d’exécutions en Arabie Saoudite. Le pays est sur le point d’exécuter 7 jeunes gens qui étaient mineurs au moment des faits reprochés. Mohammed ben Salmane, que l’on surnomme “MBS”, ne lésine pas sur le soft power de son pays ni sur les coups de marketing pour donner une image progressiste de son pays et aussi pour faire oublier les affaires qui ternissent son image : l’assassinat du journaliste Djamal Khashoggi en 2018 dans des conditions particulièrement atroces et la guerre au Yémen dans laquelle il s’est engagé il y a 8 ans. Antoine Vitkine est journaliste et réalisateur de documentaires, il a notamment enquêté sur Mohammed ben Salmane dans son film “MBS, prince d’Arabie” et il vient de publier la BD “MBS, l’enfant terrible d’Arabie Saoudite”. Il répond aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.