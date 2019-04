Invité : Antonio Banderas pour "Douleur et gloire"

Il est l’un des plus grands acteurs espagnols de sa génération. Depuis des années, il est aussi l’un des acteurs fétiches de Pedro Almodovar. Antonio Banderas est tout à la fois : héros, bandit, dangereux psychopathe ou désespérant séducteur. Dans « Douleur et gloire », Antonio Banderas explore la mémoire – la sienne - d’un réalisateur perdu - largement inspiré de la vie de Pedro Almodovar lui-même. De ses amours à sa famille, en passant par ses drames et ses réussites, tout ça vu à travers le prisme d'un artiste qui n'arrive plus à créer. Le film sera présenté en ouverture du Festival de Cannes. En attendant, Antonio Banderas est sur le plateau de Quotidien.