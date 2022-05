Invité : “Apprendre à faire l’amour” avec Alexandre Lacroix

On fait l’amour des centaines, des milliers de fois dans une vie. Pourtant, le fait-on correctement ? Face à la tyrannie de l’orgasme, à la multiplication des applications de rencontre ou à la domination masculine, est-il encore possible de prendre le temps de faire l’amour ? Est-ce grave de préférer le faire avec quelqu’un qu’on n’aime pas plutôt qu’avec quelqu’un qu’on aime ? Dans son livre "Apprendre à faire l’amour", l’auteur parle de tous les sujets : les mots, les positions, les préliminaires, les corps, les cris, le rythme, la vision. Pour lui, tous les détails comptent. Il aborde le concept du "freudporn" et explique comment l’éviter. Le philosophe et journaliste Alexandre Lacroix est ce soir l’invité de Quotidien pour nous apprendre à faire l’amour par plaisir et à ressentir plus d’intensité dans nos rapports.