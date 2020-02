André Comte-Sponville est l’un des philosophes français les plus connus et les plus respectés au monde. Depuis toujours, il s’attache à faire découvrir au grand public la philosophie et ses bienfaits. On questionne avec lui notre rapport à la philo, au bonheur, à l’écologie et à la morale. André Comte-Sponville est sur le plateau de Quotidien.

