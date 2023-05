Invité : après 10 ans de carrière, Jeff Panacloc s’offre l’Accor Hotel Arena

En matière d’humour, Jeff Panacloc bat tous les records. 10 ans après le début de sa carrière, il continue d’enchaîner les succès et les spectacles à guichets fermés. Tellement qu’il a dû prolonger sa tournée en mars et en avril 2024 et qu’il va même pouvoir remplir l’Accor Arena le 10 avril 2024 pour contenter tous ses fans. Jeff Panacloc est sur le plateau de Quotidien.