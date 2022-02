Invité : Ariane 6 à la conquête de l’espace, avec André-Hubert Roussel, président d’Ariane Group

André-Hubert Roussel est président exécutif d’ArianeGroup, l’entreprise qui conçoit et produit les fusées européennes. Fleuron de l’aérospatial européen, groupe reconnu à l’internationale, Ariane s’apprête à lancer sa fusée Ariane 6. Pour la concevoir et la construire, ArianeGroup a fait appel à 600 entreprises différentes – dont 350 PME – réparties dans 13 pays européens. La coiffe d’Ariane 6 est Suisse, les divergents Suédois, les composites Espagnols, les boosters à poudre Italiens. Les Allemands assemblent l’étage supérieur et la France s’occupe du reste. Bref, Ariane 6 c’est un travail d’équipe au niveau européen et le symbole de la volonté de l’UE de ne pas laisser les États-Unis, la Chine ou la Russie faire la loi dans l’espace. Pour en parler et parce qu’on a plein de questions sur les fusées, l’espace et les satellites, on reçoit André-Hubert Roussel sur le plateau de Quotidien.