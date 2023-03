Invité : Arnaud Tsamere, "2 mariages et 1 enterrement" plus tard

A deux doigts de prendre sa retraite anticipée, Arnaud Tsamere a préféré faire un nouveau spectacle et pour ça, on lui dit merci. Dans « 2 mariages et 1 enterrement », il raconte comment et pourquoi il a failli tout plaquer, il raconte aussi son mariage – le 1er – puis son divorce – le 1er aussi – mais aussi le second mariage, le second divorce, l’arrivée d’un enfant, la mort de son père, le manque de motivation, la dépression, la renaissance et même l’adoption de ses poissons. Bref, Arnaud Tsamere est de retour sur scène et c’est tant mieux. Il est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler.