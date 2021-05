Invité : Arthur Berdah pour "Emmanuel Macron, vérités et légendes", 5 ans dans la vie du président

Arthur Berdah est journaliste politique et chef de service au Figaro. Il est aussi l’un des journalistes qui connaît le mieux Emmanuel Macron. À la veille des quatre ans de mandat du chef de l’Etat, il publie « Vérités et légendes d’Emmanuel Macron », aux éditions Perrin. Depuis plus de quatre ans, Arthur Berdah « vit Macron » 24h/24 et 7 jours sur 7. De sa campagne à son arrivée à l’Elysée, il a suivi l’intégralité de son parcours. Depuis son entrée en fonction, Arthur Berdah a également pu interviewer le président à plusieurs reprises et faire connaissance avec son entourage. On parle de ses impressions sur le plateau de Quotidien.