Invité : Arthur, l'enfant de la PMA qui a retrouvé son donneur biologique

C’est l’histoire étonnante de la journée : Arthur Kermalvezen est né par procréation médicalement assistée, d’un donneur inconnu. A 34 ans, via un test ADN et une enquête via entre autre les réseaux sociaux, il a pu retrouver son père biologique grâce à un test interdit en France. Une initiative totalement illégale mais qui fait de lui le symbole de cette lutte contre l’anonymat des dons de sperme. Il en parle ce soir, sur le plateau de Yann Barthes dans Quotidien.