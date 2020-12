Invité: Arthur relève le défi d’un nouveau grand jeu télé avec District Z

Yann Barthes ou Arthur En savoir plus sur

C’est LE nouveau grand jeu de TF1 : depuis deux ans qu’on en parle, District Z est enfin là. Le grand show de zombies déboule vendredi 11 décembre et Arthur est sur le plateau de Quotidien pour nous dire à quoi nous attendre. On en parle depuis longtemps de ce show spécial Zombies dans lequel vont s’affronter des célébrités et il est enfin là : District Z, la nouvelle production d’Arthur, se lance cette semaine sur TF1. Au programme: des célébrités face à des épreuves et des défis à relever, le tout dans un décor gigantesque conçu pour l’occasion. Au total, le show a été tourné sur plus de 10 hectares, a nécessité 200 collaborateurs, 44 caméras et 300 jours de tournage. Bref, c’est un show gigantesque et événement dont nous parle Arthur sur le plateau de Quotidien.