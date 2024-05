Invité : Artus a un "p'tit truc en plus" au box-office

C’est le film sensation de ce mois de mai au cinéma. "Un p’tit truc en plus" a franchi la barre des 2 millions de spectateurs après seulement 15 jours dans les salles. C’est le plus gros démarrage de l’année juste derrière Dune 2 et la première fois dans le monde qu’un film avec des personnes handicapées fait autant d’entrées. Un véritable phénomène qui fait la fierté de son acteur principal Artus, l’invité de Quotidien aux côtés de Marie Colin et Sofian Ribes, deux des nombreuses jeunes révélations d'"Un p’tit truc en plus".

