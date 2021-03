Invité : Augustin de Romanet, PDG du groupe Aéroport de Paris

Depuis des mois, les avions ne volent presque plus, les aéroports sont quasi vides et la crise mondiale du transport aérien est sans précédent. A Paris, les aéroports de Roissy Charles de Gaulle et d’Orly se désespèrent. A leur tête, un homme : Augustin de Romanet, 59 ans. Il est le président directeur-général du groupe ADP (Aéroports de Paris), premier réseau aéroportuaire mondial en termes de passagers : 360 millions de voyageurs par an. On parle de la situation du transport aérien avec Augustin de Romanet.