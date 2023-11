Invité : Aurélien Rousseau livre ses solutions face au système de santé actuel en berne

Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, est l’invité de Quotidien mardi 7 novembre. L’ancien élève de l’ENA et disciple de Bertrand Delanoë à la Mairie de Paris, également ex-directeur de cabinet d’Elisabeth Borne, s’exprime dans un premier temps sur l’état d’esprit actuel de la Première ministre. L’homme politique de 47 ans s’exprime ensuite sur sa position d’homme de gauche au sein du gouvernement, puis d’une façon plus intime, il se livre sur la maladie inflammatoire auto-immune dont il a été victime en sortant de l’ENA et qui a nécessité une dizaine de mois d’hospitalisation. Puis, le ministre de la Santé tente d’expliquer pourquoi le système de santé en est là actuellement, l’état des hôpitaux, ou encore les déserts médicaux. Il revient sur le prix actuel d’une consultation chez un généraliste, le sujet brûlant du papillomavirus, ou encore une obligation de vaccination pour les collégiens. Aurélien Rousseau aborde aussi la question des soins pour les étrangers, la pénurie de médicaments, ou bien encore une explosion des arrêts maladie.