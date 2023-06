Invité : Aurélien Vivos, gagnant de The Voice 2023 et Zazie

Samedi soir, Aurélien Vivos a remporté l’édition 2023 de The Voice sous un tonnerre d’applaudissements. Sa coach dans l’aventure, Zazie, ne pouvait pas être plus fière du chemin parcouru par son protégé au cours de cette saison riche en émotions. Avec sa voix unique, Aurélien Vivos a su conquérir le public et est désormais promis à une belle carrière musicale. Aurélien Vivos et sa coach Zazie sont sur le plateau de Quotidien.