Invité : autopsie des ultra-riches, avec Fabrice d’Almeida (Partie 1)

Fabrice d’Almeida est historien et il publie « Histoire mondiale des riches », une véritable bible des ultra-riches à l’échelle internationale. Ceux qui, plus que d’avoir le pouvoir, sont véritablement le pouvoir. Pourquoi les riches sont-ils toujours plus nombreux ? Les grosses fortunes sont-elles utiles à nos sociétés ? Sont-elles même démocratiques ? On pose la question à Fabrice d’Almeida.