Invité : avec “Mascarade” de Nicolas Bedos, salué par une standing ovation à Cannes

Quotidien reçoit le réalisateur Nicolas Bedos pour présenter “Mascarade”, son nouveau film noir avec de l’humour et du soleil autour. “Mascarade” regroupe un casting cinq étoiles avec, entre autres, Isabelle Adjani, Pierre Niney, François Cluzet et Emmanuelle Devos. Le film a récolté une standing ovation durant le festival de Cannes. L’histoire aborde une relation amoureuse entre un jeune gigolo paumé et une sublime arnaqueuse plus âgée. Alors que les salles de cinéma sont désertées par les spectateurs, le cinéma français essaie de s’adapter. Le budget accordé au film “Mascarade” en est une preuve. On en parle avec Nicolas Bedos sur le plateau de Quotidien.