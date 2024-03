Invité : Aymeric Lompret, un humoriste piquant et décalé

Aymeric Lompret, humoriste français découvert dans l’émission "On ne demande qu’à en rire" sur France 2, est l’invité de Quotidien. Monter un spectacle comique sur la misère et les sans-abris, il fallait oser. Fort de ses convictions, l’humoriste Aymeric Lompret, aidé par son ami Pierre-Emmanuel Barré, le fait. Cette année, il signe son grand retour sur scène, six ans après sa dernière tournée avec un tout nouveau spectacle "Yolo" pour You Only Live Once, (on ne vit qu’une fois en français).