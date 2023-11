Invité : Azzeddine Ahmed-Chaouch présente son documentaire exceptionnel « L’arabe dans le poste »

L'ancien chroniqueur de Quotidien présente ce soir sur TMC, juste après l’émission, un documentaire exceptionnel intitulé « L’Arabe dans le poste ». Un format qu’il a réalisé aux côtés de Youcef Khemane, et dans lequel le journaliste s’interroge sur la place et l’image des Français d’origine maghrébine à la télévision au fil des années, et ce à travers le parcours de célèbres figures. De Zinédine Zidane, à Jamel Debbouze, en passant par des personnalités politiques comme notre autre invitée du soir, Rachida Dati, mais de l’autre côté des paillettes, un grand vide semble être présent. Rachida Dati, revient-elle sur la polémique d’Eric Zemmour au sujet du prénom de sa fille. Azzeddine Ahmed-Chaouch revient lui sur certaines archives des années 1990, et nous explique notamment pourquoi le couscous de sa mère est meilleur que celui de la voisine.