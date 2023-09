Invité : Benjamin Duhamel, l’interviewer des grandes figures politiques

Le présentateur de BFMTV, Benjamin Duhamel, est l’invité de Quotidien, vendredi 22 septembre. Le journaliste de 29 ans revient notamment sur sa passion pour le milieu politique. Tous les dimanches, il anime « BFM Politique » à la mi-journée, et « C’est pas tous les jours dimanche », entre 18 heures et 20 heures. Des émissions dans lesquelles l’homme de télévision reçoit de grandes figures du milieu. Il livre les clés pour réussir une interview face à certaines personnalités particulièrement charismatiques, et pour se singulariser au maximum.