Invité : Benjamin Lavernhe pour "Le discours"

Benjamin Lavernhe est acteur et puisqu’il est passé par l’Académie française, c’est désormais comme ça qu’on le présente : Benjamin Lavernhe de la Comédie Française, comme une addition à son nom de famille. On l’a découvert dans « Le sens de la fête » et dans « Antoinette dans les Cévennes ». En cette fin d’année, il est à l’affiche de « Le discours », un film signé Laurent Tirard et adapté d’un roman de Fab Caro. On en parle avec Benjamin Lavernhe sur le plateau de Quotidien.