Invité : Benjamin Putois prône la thérapie d’acceptation et d’engagement pour les insomniaques

Le docteur en Sciences Cognitives et Psychothérapeutes, spécialiste du sommeil, Benjamin Putois, est l’invité de Quotidien mercredi 3 avril. Il est l’auteur de l’ouvrage « Libérez-vous de vos insomnies » avec Mélanie Chapoutot, aux éditions Odile Jacob. Benjamin Poutot répond à de nombreuses questions que l’on se pose sur le sommeil : est-ce qu’on dort mieux ou moins bien qu’avant ? Pourquoi certaines personnes n’ont pas besoin de dormir beaucoup et d’autres si ? Ou encore, pourquoi peut-on être épuisé et en même temps faire des insomnies ? Puis, il tire le vrai du faux de certaines idées reçues comme le fait d’avoir besoin de moins de sommeil lorsque l’on prend de l’âge. Mais surtout, le spécialiste du sommeil prône une thérapie d’acceptation et d’engagement pour tenter de résoudre un problème actuel majeur de notre population : un cinquième de la population souffre d’insomnie. Il explique que la clé est de vivre pleinement sa vie afin de retrouver des nuits paisibles et donne une liste d’activités qui aident à dormir. Benjamin Putois compare le sommeil à la plongée, et décrypte l’effet des somnifères sur le long terme. Enfin, mauvaise nouvelle, les grasses matinées le week-end, ce n’est pas bon du tout.