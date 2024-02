Invité : Benjamin Tranié, 1000 nuances de beauf

Benjamin Tranié par-ci, Benjamin Tranié par-là : on n’entend parler de lui partout, à la radio, sur les réseaux sociaux et sur les planches. Avec « Félicitations et tout et tout », l’humoriste prouve qu’on peut toujours faire des spectacles « à personnages » et faire plier de rire une salle comble – et tous les jours qui plus est. Benjamin Tranié est sur le plateau de Quotidien.