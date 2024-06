Invité : Benoît Coquard décrypte la montée du RN chez les jeunes en zone rurale

Qui sont ces hommes et ces femmes qui continuent d'habiter dans les campagnes en déclin ? Certains y fantasment le "vrai" peuple de la "France oubliée", d'autres y projettent leur dégoût des prétendus "beaufs" racistes et ignorants. Mais "ceux qui restent" se préoccupent peu de ces clichés éculés. Comment vit-on réellement dans des zones dont on ne parle d'ordinaire que pour leur vote Rassemblement national ou, plus récemment, à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes ? Le livre « Ceux qui restent : faire sa vie dans les campagnes en déclin » est le fruit d’une enquête de plusieurs années dans la région du Grand-Est, écrite par Benoît Coquard. Aujourd’hui, la jeunesse rurale a envie de voir Jordan Bardella aux portes du pouvoir. Benoît Coquard nous en explique les raisons sur le plateau de Quotidien.