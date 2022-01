Invité : bientôt la fin du Covid ? On fait le point avec le virologue Bruno Lina

Difficile de suivre l’actualité du Covid. Il y a une semaine, l’explosion du nombre de contaminations avait semé la panique. Aujourd’hui, on croirait presque voir le bout du tunnel. Qu’en est-il vraiment ? Va-t-on dire au revoir à la pandémie une bonne fois pour toutes ? Omicron est-il le dernier variant à passer sur l’Europe ? On en parle avec Bruno Lina, virologue, professeur au CHU de Lyon et membre du conseil scientifique.