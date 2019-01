Découvert sur Youtube et dans The Voice Kids, Bilal Hassani a tracé sa route en balayant les critiques, les jugements et les insultes. Aujourd’hui, il concourt pour représenter la France au prochain concours de l’Eurovision. Avec son titre « Roi », il a mis tout le monde d’accord. Son talent, son univers, son assurance, il nous en parle sur le plateau de Quotidien.