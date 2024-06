Invité : Bixente Lizarazu, passion sport

Bixente Lizarazu est l’invité fil rouge de Quotidien à l’occasion de la sortie de son livre "Vivre de sports - Pour rester en forme". Le champion du monde 98 et commentateur s’apprête à vivre une nouvelle compétition avec les Bleus, l’Euro de football, mais gardera également un œil avisé sur les Jeux Olympiques de Paris qu’il commentera pour Radio France. Il raconte sa passion pour le sport, née dès le plus jeune âge au Pays Basque, et analyse les chances de l’équipe de France de l’emporter lors de la compétition en Allemagne.

