Invité : Bixente Lizarazu pour "Mes prolongations"

Bixente Lizarazu a marqué l’histoire du football français. Sorti d’Équipe de France, il est aujourd’hui la voix du foot sur RTL, TF1 et l’Équipe. Fort de ses années d’expérience, il raconte son parcours, ses joies et ses peines, mais aussi le changement du football international et de son traitement dans les médias. Véritable plongée dans l’histoire du sport, "Mes prolongations", est le premier livre de Bixente Lizarazu. Il est sur le plateau de Quotidien pour en parler.