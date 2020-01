Invité : Boyan Slat, l’homme qui veut en finir avec le plastique dans les océans

Boyan Slat a 25 ans et il s’est fixé un objectif : nettoyer les océans des tonnes et des tonnes de plastiques qui le polluent. Pour y parvenir, il a inventé un système révolutionnaire, une barrière flottante qui filtre l’eau des océans pour en enlever plastiques, déchets et autres pollutions. Boyan Slat a également fondé une ONG, « The Ocean Cleanup » afin de récolter des fonds pour nettoyer et préserver les océans de la planète. Il est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler.

