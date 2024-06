Invité : Brice Teinturier analyse la confusion des législatives

Trois jours après le choc des élections européennes et l’annonce d’une dissolution de l’Assemblée nationale, la confusion règne dans la sphère politique. Les alliances à gauche et à droite peinent à se mettre en place de manière sereine, Les Républicains sont au bord de l’implosion et les électeurs ont de quoi être perdus. Brice Teinturier, directeur général délégué d’Ipsos, est l’invité de Quotidien pour donner tous les chiffres du futur vote.