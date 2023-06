Invité : Brice Teinturier analyse l’état d’esprit des Français en pleine crise démocratique et économique

Brice Teinturier, directeur général délégué de l’institut de sondages Ipsos, s’intéresse à l’état d’esprit des Français dans un contexte de crise alors que la 14ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites avait lieu ce mardi 6 juin. Pour le politologue, il y a une atténuation de la rancœur des Français sur le sujet des retraites mais certainement pas un effacement : 55% des Français estiment que la mobilisation doit continuer et 66% sont toujours contre la réforme. Si la mobilisation diminue depuis l’adoption de la réforme, le sentiment d’une présidence autoritaire qui a imposé sa politique de manière non négociable subsiste. La France vit une véritable crise démocratique et économique alors que les débats sur l’inflation et l’immigration sont de plus en plus présents en Europe et que la crise du logement frappe les Français de plein fouet. Brice Teinturier répond aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.