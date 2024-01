Invité : Bruno Le Maire donne les clés pour relancer l’économie

Bruno Le Maire, à la tête du ministère de l’Economie depuis le 16 mai 2017, est l’invité de Quotidien mercredi 17 janvier. Le « patron de Bercy » donne un mot pour qualifier la conférence de presse d’Emmanuel Macron de ce mardi avant de se pencher sur sa stabilité rare, alors que d’autres postes ont vu passer de nombreuses têtes depuis sept ans. L’ancien conseiller régional de Haute-Normandie, âgé de 54 ans s’étend sur ses relations avec Gabriel Attal qui ont forcément changé depuis la nomination de ce dernier au poste de Premier ministre. Le natif de Neuilly-sur-Seine tente ensuite de décrypter la bonne stratégie à adopter pour relancer l’économie du pays entre désendettement et réindustrialisation. Bruno Le Maire donne ses clés pour régler le problème de la dette française qui atteint désormais 3000 milliards d’euros, alors que « le plus dur est devant nous » selon lui. Le ministre aborde l’augmentation de l’électricité et revient sur sa demande aux entreprises au printemps dernier d’augmenter les salaires. Il tente par la suite de situer idéologiquement la prise de parole du chef de l’Etat ce mardi, d’en dire plus sur la position actuelle du Rassemblement National, puis s’exprime aussi sur le taux de natalité historiquement bas en France et la GPA.