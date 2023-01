Invité : Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique (Partie 1)

A quoi ressemblera 2023 ? Guerre en Ukraine, retour du Covid, crise climatique, crise économique, inflation, … Les sujets d’inquiétude sont nombreux, les discours positifs nettement moins. Pour comprendre la situation et tenter de dessiner les grandes lignes de 2023, Yann Barthès reçoit Bruno Le Maire. Ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire est l’un des ministres les plus médiatiquement présents de l’actuel gouvernement. Alors que nos voisins espagnols misent sur une batterie d’aides pour les plus modestes, la France est-elle à la hauteur ? Comment faire face à la grogne des salariés s’estimant sous-payés ? Comment réinventer l’économie post-Covid ? Les Français peuvent-ils accepter la réforme des retraites ? Comment l’économie française peut-elle venir au secours de l’écologie ? On en parle avec Bruno Le Maire sur le plateau de Quotidien.