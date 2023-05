Invité : Bruno Le Maire, un ministre sur tous les fronts (Partie 2)

Bruno Le Maire est Ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique depuis 2017, traversant ainsi tous les gouvernements nommés par Emmanuel Macron depuis qu’il est président. Alors que le chef de l’Etat annonçait sa stratégie de réindustrialisation du pays, Bruno Le Maire rencontrait les acteurs de la grande distribution ce jeudi 11 mai dans le cadre du trimestre “anti-inflation”. Il a notamment demandé aux grands industriels de l’agro-alimentaire de prendre sur leurs marges pour faire baisser l’inflation. Industrie verte, intelligence artificielle mais aussi littérature et érotisme suite à la publication de son deuxième roman “Fugue américaine” dont la scène de sexe a fait grand bruit, Bruno Le Maire répond aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.