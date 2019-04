Invité : Bruno Patino pour son livre "La civilisation du poisson rouge"

Bruno Patino est le patron éditorial de la chaîne Arte et, depuis quelques années, il a remarqué quelque chose d’inquiétant : l’humanité commence de plus en plus à devenir… un poisson rouge. De ceux qui ne retiennent rien au-delà de 8 secondes, qui oublient tout, qui refont sans cesse et sans cesse les mêmes gestes et donc, les mêmes erreurs. Bruno Patino en a fait un livre, « La civilisation du poisson rouge », il nous en parle sur le plateau de Quotidien.