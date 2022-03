Invité : Bruno Tertrais, expert en analyse géopolitique, fait le point sur la guerre en Ukraine

Depuis 23 jours, la guerre a éclaté en Ukraine. Le directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, Bruno Tertrais, fait le point sur la dégradation de la situation en Ukraine. Quel type de guerre se déroule devant nos yeux ? Peut-on désormais parler de terrorisme géopolitique ? Est-il encore possible d’arrêter Vladimir Poutine ? Et si la Russie en venait à utiliser des armes chimiques, comment l’Union européenne et l’OTAN réagiraient ? Le politologue français, expert en analyse géopolitique et stratégique, y répond, ce vendredi 18 mars, sur le plateau de Quotidien.