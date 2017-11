C’est un chanteur pop et populaire. Il cartonne depuis cet été avec « Liberté chérie » un album positif et dansant qu’il sort en édition limitée pour les fêtes de Noël avec des inédits et des surprises. Hier, soir, il a reçu le Grand prix de la chanson française remis par la SACEM. C’est quoi la formule du succès de Calogero ? La réponse avec Calogero lui-même. Extrait de l’émission Quotidien du mardi 28 novembre 2017 – Partie 2