Invité : Camille Combal est partout

Depuis son arrivée sur TF1, Camille Combal est partout : Mask Singer, Plan C, La Grande incruste, Danse avec les Stars, Qui veut gagner des millions c’est lui. Et ça n’est pas fini : l’animateur débarque cet été avec trois nouveaux programmes : Camille et Images, Marble Mania et Une famille en Or. Bref, on va le voir partout : même sur le plateau de Quotidien.