Invité : Camille Combal présente “Une famille en or” spéciale “Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu” (partie 2)

Camille Combal anime tous les grands programmes de TF1 : “Mask Singer”, “Une famille en or”, “Camille et Images”, “Qui veut gagner des millions”, “Welcome back”, “Plan C”, “La grande incruste”, “Stéréo Club”, “Cannes Comedy Show” et récemment les “NRJ Music Awards” comme remplaçant de Nikos Aliagas au pied levé. La star de la télé de 41 ans présente “Une famille en or” spéciale “Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu” le vendredi 20 janvier sur TF1. Parmi les invités, on retrouve une partie du casting du film dont Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Jérôme Commandeur, Audrey Lamy et Jonathan Cohen. Il revient sur son année 2022 sur le plan professionnel mais également personnel. Camille Combal est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler.