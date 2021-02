Invité : ce que vous ignoriez encore sur Napoléon, avec le docteur en histoire Charles-Eloi Vial

En savoir plus sur Yann Barthes

Cette année, la France va fêter le bicentenaire de la mort de Napoléon. 200 ans plus tard, est-ce qu’il nous reste vraiment des choses à apprendre sur l’ancien empereur ? On en parle avec Charles-Eloi Vidal, docteur en histoire, spécialiste de Napoléon, conservateur au département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, archiviste paléographe et auteur de « Napoléon, la certitude et l’ambition ».